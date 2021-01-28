Пригородные автобусы с 1 февраля начнут принимать оплату «Подорожником»

Пассажиры пригородных маршрутов смогут расплачиваться за поездку картой «Подорожник», сообщили в петербургском предприятии «Пассажиравтотранс».

Новое билетно-тарифное меню на пригородных маршрутах начнет действовать с 1 февраля. Это позволит пассажирам оплачивать проезд единым электронным билетом. Новые тарифные участки вводятся на маршрутах №435 в Елизаветинку, №469 до садоводства «Восход-2», №469А до Приладожского, №488 в СНТ «Кировец» и №555 в Сертолово.

Стоимость проезда по «Подорожнику» составит 36 рублей. Чтобы списали верную оплату, нужно уточнить кондуктору конечный пункт следования и способ оплаты проезда. Подробная информация о тарифах будет размещена в самих маршрутках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на юге Петербурга изменится маршрут автобуса №330.