На юге Петербурга изменится маршрут автобуса №330

На юге Петербурга изменится маршрут автобуса №330
Автобус №330 изменит маршрут в направлении станции "Шушары". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Со следующей недели в Северной столице изменится маршрут автобуса, который курсирует между Колпино и Шушарами.

Об этом стало известно в среду, 20 января. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, изменения вносятся в автобусный маршрут №330. Общественный транспорт изменит трассу движения с понедельника, 25 января.

Автобус будет следовать от конечной остановки «Колпино, вокзал», далее поедет по действующей трассе до улицы Веры Слуцкой, потом проедет по проспекту Ленина и дальше по действующему маршруту до конечной остановки у метро «Шушары». Обратный маршрут останется без изменений.

Кроме того, при следовании в сторону метро «Шушары» на улице Веры Слуцкой появится новая остановка, расположенная у Городской больницы №33.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда в Петербурге может появиться беспилотный транспорт.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автобус №330 колпино новости СПб общественный транспорт шушары


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КИС не видит необходимости менять принцип работы портала «Наш ...
СМИ сообщили о взрыве в здании в центре Мадрида
В Петербурге появится мемориальный комплекс арктическим конвоям времен войны
В Петербурге вакцинацию от Covid-19 будут проводить выездные бригады
Стало известно, сколько мостов Петербурга отремонтировали за год
Петербургский суд запретил в России аниме «Тетрадь смерти»
На Рубинштейна закрыли кальянную из-за жалоб соседей
В Роспотребнадзоре объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID в Петербурге