На юге Петербурга изменится маршрут автобуса №330

Со следующей недели в Северной столице изменится маршрут автобуса, который курсирует между Колпино и Шушарами.

Об этом стало известно в среду, 20 января. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, изменения вносятся в автобусный маршрут №330. Общественный транспорт изменит трассу движения с понедельника, 25 января.

Автобус будет следовать от конечной остановки «Колпино, вокзал», далее поедет по действующей трассе до улицы Веры Слуцкой, потом проедет по проспекту Ленина и дальше по действующему маршруту до конечной остановки у метро «Шушары». Обратный маршрут останется без изменений.

Кроме того, при следовании в сторону метро «Шушары» на улице Веры Слуцкой появится новая остановка, расположенная у Городской больницы №33.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда в Петербурге может появиться беспилотный транспорт.