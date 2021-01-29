В Петербург вернется похолодание

В пятницу, 29 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, синоптическая ситуация в городе будет определяться циклоном, центр которого вплотную приблизится к южным границам региона.

«Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой», — рассказал синоптик.

В пятницу выпадет снег. Ожидается гололедица, поэтому водителей просят быть осторожнее и не превышать скорость.

Столбики термометров покажут -1…+1 градус, в Ленобласти температура воздуха установится на уровне -3…+2 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице сохранится теплая погода. Столбик термометра в течение дня не будет опускаться ниже нуля градусов. Об этом стало известно утром в среду, 27 января. Погода в Петербурге будет определяться циклоном.