Мариинская больница прекращает работу с ковид-пациентами

Мариинская больница прекращает работу с ковид-пациентами
Количество коек для пациентов с коронавирусом сократят с 600 до 92. Фото: ВКонтакте/ Мариинская больница

Мариинская больница в Петербурге, — один из главных стационаров для COVID-положительных пациентов, — постепенно сокращает число «коронавирусных» коек.

Сейчас постепенно выписывают больных и перестают принимать новых, «корпус за корпусом» возвращаясь к работе в штатном режиме, передает «Форпост Северо-Запад» слова представителя медицинского учреждения. Отмечается, что перед началом планового приема пациентов все здания будут тщательно продезинфицированы — как правило, этот процесс занимает до двух недель.

Предполагается, что к прежнему графику работы Мариинская больница начнет возвращаться уже в начале февраля. При этом один корпус все равно продолжит работу с коронавирусными пациентами — там разместят 80 обычных коек и 12 реанимационных. Отметим, что на данный момент в стационаре 600 койко мест для зараженных COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга встревожены нехваткой вакцины от COVID-19 в городе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 временный госпиталь коронавирусный стационар мариинская больница новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус унес жизни еще 51 человека в Петербурге
В России за сутки выявили 19 238 новых случаев COVID-19
В Петербурге зафиксировано 2284 новых случая коронавируса
В Мурино девушка выпала из окна — друзья и семья подозревают её ...
В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 12 детей
Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование о мошенничестве с ...
Водитель Mazda CX-5 сбил пешехода в Волховском районе
С 31 января в Петербурге ограничат движение транспорта по набережной реки Мойки