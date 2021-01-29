Мариинская больница прекращает работу с ковид-пациентами

Количество коек для пациентов с коронавирусом сократят с 600 до 92. Фото: ВКонтакте/ Мариинская больница

Количество коек для пациентов с коронавирусом сократят с 600 до 92. Фото: ВКонтакте/ Мариинская больница

Мариинская больница в Петербурге, — один из главных стационаров для COVID-положительных пациентов, — постепенно сокращает число «коронавирусных» коек.

Сейчас постепенно выписывают больных и перестают принимать новых, «корпус за корпусом» возвращаясь к работе в штатном режиме, передает «Форпост Северо-Запад» слова представителя медицинского учреждения. Отмечается, что перед началом планового приема пациентов все здания будут тщательно продезинфицированы — как правило, этот процесс занимает до двух недель.

Предполагается, что к прежнему графику работы Мариинская больница начнет возвращаться уже в начале февраля. При этом один корпус все равно продолжит работу с коронавирусными пациентами — там разместят 80 обычных коек и 12 реанимационных. Отметим, что на данный момент в стационаре 600 койко мест для зараженных COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга встревожены нехваткой вакцины от COVID-19 в городе.