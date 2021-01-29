Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование о мошенничестве с квартирами ветеранов в Петербурге

Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование о мошенничестве с квартирами ветеранов в Петербурге
Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Северную столице рассмотрел несколько громких уголовных дел, в частности — о серии мошенничеств с квартирами ветеранов.

Речь идет об организованной преступной группировке (ОПГ), которая обманом получала права на жилье, выделенное ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и жителям блокадного Ленинграда. Ранее по этому делу уже были осуждены шесть человек. Они признали вину и возместили ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

Однако следователи продолжают разбираться в других похожих преступлениях, совершенных с 2014 по 2019 годы. Сейчас собраны доказательства причастности еще 8 злоумышленников к 15 мошенническим эпизодам в отношении 19 ветеранов. Правоохранителям уже удалось добиться возмещения ущерба на сумму в 35 млн рублей. Бастрыкин поручил проконтролировать восстановление прав пенсионеров на жилье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе пенсионерка отправила два миллиона рублей мошенникам.

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