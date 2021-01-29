Водитель Mazda CX-5 сбил пешехода в Волховском районе

Водитель Mazda CX-5 сбил пешехода в Волховском районе
В результате ДТП один человек погиб. Фото: Pixabay

В Волховском районе пешеход погиб под колесами автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 28 января в Волхове, у дома по улице Юрия Гагарина, мужчина 1979 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mazda CX-5 сбил женщину 1992 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП она скончалась на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилая женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте, что и стало причиной аварии. На нее наехала маршрутка, водитель которой не успел отреагировать на внезапного пешехода.

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