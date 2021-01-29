В Мурино девушка выпала из окна — друзья и семья подозревают её молодого человека в убийстве

В ночь с 24 на 25 января под окнами дома на шоссе в Лаврики в Мурино обнаружили тело 22-летней Ксении. Родственники и друзья находят её смерть подозрительной.

В момент происшествия в квартире с девушкой находился её молодой человек, 24-летний Алексей. Близкие погибшей считают, что полицейские проигнорировали факт возможной причастности парня к смерти Ксении. Правоохранители не стали интересоваться записями с камер наблюдения, на которые попали пугающие подробности того вечера.

Оказалось, незадолго до гибели между парой, судя по всему, произошла ссора: на кадрах записи видно, что в парадной молодой человек пнул девушку с такой силой, что она ударилась лицом о дверь лифта. В лифте он также нанес ей удар кулаком в лицо. Кроме того, соседи рассказывают, что слышали крики и даже решили вызвать полицию. Однако приехали стражи правопорядка только после второго вызова, — уже от Алексея, по его словам, нашедшего Ксению под окнами квартиры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах с крыши девятиэтажного дома упала 14-летняя девочка.