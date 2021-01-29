Петербурженку, которую пнул полицейский во время митинга, выписали из больницы

Петербурженку, которую пнул полицейский во время митинга, выписали из больницы
ОМОНовец с такой силой оттолкнул женщину, что она упала на асфальт и ударилась головой. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

Женщина дважды попадала в больницу из-за инцидента во время несанкционированной акции.

Петербурженка, которая пострадала во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге, наконец оказалась дома. Об этом сегодня, 29 января, сообщает «Команда 29».

Известно, что Маргарита лежала в Елизаветинской больнице, куда ее привезли в ночь с 26 на 27 января. Туда она попала в связи с ухудшимся самочувствием после первой выписки. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное, наблюдение врачей ей не требуется.

Напоминаем, что Маргариту во время митинга пнул силовик. Женщина упала и ударилась головой об асфальт. В результате ее увезли в медучреждение с сотрясением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проверят условия проживания детей пострадавшей женщины на митинге. Так, властям интересно, как устроен быт младшего ребенка женщины и будущее старших, а точнее, – намерены ли они пойти в армию.

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Петербурженку, которую пнул полицейский во время митинга, выписали из больницы