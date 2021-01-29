Глава центра им. Алмазова заявил, что проблема с COVID к лету не исчезнет

Глава центра им. Алмазова заявил, что проблема с COVID к лету не исчезнет
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Он отметил, что люди просто научатся жить в новых условиях.

Директор Центра им. Алмазова Евгений Шляхто заявил, что не стоит ожидать, будто проблема с COVID исчезнет к лету. Об этом сегодня, 29 января, пишет «Деловой Петербург».

Эксперт убежден, что ситуация будет другой, так как люди научатся жить внутри проблемы. Шляхто также не считает, будто вирус превратится в сезонный грипп, «но в этом направлении мы движемся».

Известно также, что матчи Чемпионата Европы по футболу в 2021 году могут пройти при полупустых трибунах. Шляхто заявил, что во многих странах подобные массовые мероприятия стараются проводить в онлайн-формате и при ограниченном количестве болельщиков на трибунах.

Шляхто предложил, что совсем скоро жизнь начнет налаживаться. Возможно, в Санкт-Петербурге заработают фуд-корты, будут сняты некоторые ограничения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач Боткинской больницы объяснила, стоит ли готовить организм к вакцинации от COVID-19.

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