В Металлострое прорвало трубу с кипятком

В результате инцидента никто пока что не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента никто пока что не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Аварийные службы пока что не приступили к ликвидации инцидента.

В Металлострое сегодня, 29 января, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Полевой. Там по непонятной причине лопнула труба с кипятком. Пользователь отметил, что «разливается озеро надежды».

«Какая может быть надежда, когда находишься в Металлострое?»,

— шутит один из пользователей.

Известно, что аварийных служб пока нет на месте. Всем прохожим стоит держаться от места инцидента подальше, чтобы не получить травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово на жителей и машины скинули пакеты с кипятком. Отмечается, что очевидцы пытались обратиться с данным инцидентом в полицию. Однако обратной реакции на это они не получили до сих пор.