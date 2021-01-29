В Металлострое прорвало трубу с кипятком

Аварийные службы пока что не приступили к ликвидации инцидента.
В Металлострое сегодня, 29 января, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на улице Полевой. Там по непонятной причине лопнула труба с кипятком. Пользователь отметил, что «разливается озеро надежды».
«Какая может быть надежда, когда находишься в Металлострое?»,
— шутит один из пользователей.
Известно, что аварийных служб пока нет на месте. Всем прохожим стоит держаться от места инцидента подальше, чтобы не получить травмы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово на жителей и машины скинули пакеты с кипятком. Отмечается, что очевидцы пытались обратиться с данным инцидентом в полицию. Однако обратной реакции на это они не получили до сих пор.