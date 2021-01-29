Власти Ленобласти заявили, что Юдина отказывается от помощи своей семье

Глава Лужского района уверяет, что женщина не пускает к себе домой сотрудников органа опеки и попечительства.

Глава Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев рассказал, как идет диалог с женщиной, пострадавшей во время несанкционированных митингов в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Online47.

Политик отметил, что наслышан о непростой ситуации внутри семьи и хотел оказать помощь Юдиной и ее детям. Он уверяет, что в частный дом пытались попасть сотрудники органа опеки и попечительства, но с ними никто не хочет разговаривать.

«Она говорила, что у них в доме холодно, что у них трудное материальное положение, поэтому, конечно, мы обеспокоены сегодняшней ситуацией»,

– рассказал Намлиев.

Глава района знает, что Юдина является матерью трех детей, один из них несколько лет назад получил инвалидность и имеет проблемы с трудоустройством. Другой старший сын так и не пошел в армию, что тоже беспокоит власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку, которую пнул полицейский во время митинга, выписали из больницы.