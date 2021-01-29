Власти Ленобласти заявили, что Юдина отказывается от помощи своей семье

Власти Ленобласти заявили, что Юдина отказывается от помощи своей семье
Намлиев рассказал, что властям не удается связаться с Юдиной. Фото: Online47

Глава Лужского района уверяет, что женщина не пускает к себе домой сотрудников органа опеки и попечительства.

Глава Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев рассказал, как идет диалог с женщиной, пострадавшей во время несанкционированных митингов в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Online47.

Политик отметил, что наслышан о непростой ситуации внутри семьи и хотел оказать помощь Юдиной и ее детям. Он уверяет, что в частный дом пытались попасть сотрудники органа опеки и попечительства, но с ними никто не хочет разговаривать.

«Она говорила, что у них в доме холодно, что у них трудное материальное положение, поэтому, конечно, мы обеспокоены сегодняшней ситуацией»,

– рассказал Намлиев.

Глава района знает, что Юдина является матерью трех детей, один из них несколько лет назад получил инвалидность и имеет проблемы с трудоустройством. Другой старший сын так и не пошел в армию, что тоже беспокоит власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку, которую пнул полицейский во время митинга, выписали из больницы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинградская область Лужский район маргарита юдина помощь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура Петербурга предупреждает об угрозе безопасности из-за массовых ...
Власти Ленобласти заявили, что Юдина отказывается от помощи своей семье
Жителя Петербурга задержали за изнаислование 7-летней падчерицы
У Петербурга появится город-спутник
Россельхознадзор в Петербурге разрешил посадку 3 млн импортных тюльпанов
На Белы Куна досрочно отремонтировали трубу
Водитель, не пропустивший «скорую» в Петербурге, может лишиться ...
В Мурино возбудили уголовное дело после подозрительной смерти девушки