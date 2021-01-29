Врачам «скорых» запретили есть, спать и читать по пути на вызов

Медикам нельзя делать все, что не предусмотрено обязанностями.

Министерство труда и социальной защиты России выпустило новые правила охраны труда в медицинских организациях. Теперь медикам нельзя делать все, что не предусмотрено обязанностями, в том числе есть, спать, читать, курить в салоне. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что врачам запрещено как-либо отвлекать водителей, принуждать ехать быстрее и включать сирены или мигалки. В документе сказано, что родственникам можно сопровождать пациента только в том случае, если для него есть свободное место в карете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач Боткинской больницы объяснила, стоит ли готовить организм к вакцинации от COVID-19. По словам специалиста, никаких особенных мер подготовки к вакцинации предпринимать не нужно — достаточно вести свой обычный образ жизни