Павел Дуров назвал «свободой выбора» последнее обновление в Telegram

Павел Дуров назвал «свободой выбора» последнее обновление в Telegram
Павел Дуров. Архив. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал последнее обновление в мессенджере, благодаря которому можно перенести переписку из WhatsApp.

Он отметил, что такое не встречалось в крупном приложении. Нововведение позволяет сэкономить место на диске и не заботиться о сторонних резервных копиях или смене устройств.

«Первоначальное значение бумажного самолетика на логотипе Telegram означает «свобода». Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои данные – и свою жизнь», — написал Дуров в Telegram.

Отметим, что обновление 7.4 доступно пользователям iOS. Также пользователи могут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров рассказал о резком росте количества пользователей Telegram. Чаще всего приложение скачивали люди, проживающие в Азии.

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Павел Дуров назвал «свободой выбора» последнее обновление в Telegram