Дуров рассказал о резком росте количества пользователей Telegram

За последние трое суток мессенджером начали пользоваться 25 миллионов человек.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о резком росте числа пользователей мессенджера за последние 72 человека – их стало на 25 миллионов больше. Успехами Дуров поделился в своем блоге.

Дуров заявил, что пользователи прибыли со всего мира – чаще всего приложение скачивали люди, проживающие в Азии. Он добавил, что число активных пользователей мессенджера к январю 2021 года превысило 500 миллионов.

«На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому»,

— считает Дуров.

Он считает, что пользователи ценят Telegram за конфиденциальность и безопасность. Дуров пообещал, что не подведет тех, кто ему доверяет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров призвал пользователей отказаться от Iphone в пользу Android.