Путин рассказал о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке

Путин рассказал о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил безопасность на Дальнем Востоке. Он назвал ситуация непростой, однако отметил, что все угрозы для России известны.

Совещание состоялось в пятницу, 29 января, в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия Владимир Путин предложил обсудить безопасность на дальневосточном направлении.

«Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны», – заявил российский лидер.

По словам президента страны, ситуация на Дальнем Востоке складывается не просто, именно поэтому правительство постоянно занимается этими вопросами. В итоге, обсуждения продолжились в закрытом режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что Путин назвал преодоление бедности главной задачей России.

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