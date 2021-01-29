РАНХиГС уволил преподавателя, отрицавшего Холокост

По словам Матвеева, нет никаких архивных данных о том, что в концлагерях убили 6 млн человек. Фото: US Holocoast Memorial Museum

По словам Матвеева, нет никаких архивных данных о том, что в концлагерях убили 6 млн человек. Фото: US Holocoast Memorial Museum

В Петербурге решилась судьба преподавателя, который ранее выступил с отрицанием Холокоста. Руководство Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) уволило профессора Владимира Матвеева.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. В эфире телеканала 78.ru директор РАНХиГС Владимир Шамахов сообщил об увольнении преподавателя.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о выступлении Владимира Матвеева на вебинаре в Ленинградском институте развития образования. Педагог выразил мнение о не существовании Холокоста. Он считает, что уничтожение евреев в годы Великой отечественной войны является мифом.

Решение об увольнении было принято на заседании комиссии по профессиональной этике вуза, где специалисты решили судьбу профессора.

«Его коллеги рекомендовали руководству нашего вуза расторгнуть трудовой контракт с профессором Матвеевым за аморальный проступок. Приказ такой подписан, и профессор Матвеев уволен», – пояснил Владимир Шамахов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что еврейская община Петербурга обратится в прокуратуру из-за отрицания Холокоста.