Петербургские студенты предстанут перед судом за взятку преподавателю

Петербургские студенты предстанут перед судом за взятку преподавателю
Студенты могут отправиться в тюрьму. Фото: pixabay.com

Шесть студентов Университета морского и речного флота им. Макарова обвиняются во взятках для сдачи зачета. Они перевели преподавателю по 2 тыс. рублей на карту.

Как сообщает телеканал 78.ru, транспортная прокуратура Петербурга на данный момент утвердила обвинительное заключение по уголовным делам студентов. Следствие смогло установить, что ученики 3-го курса через посредника перевели педагогу по ц тыс. рублей на карту за проставление зачета.

В итоге, уголовные дела направлены в суд по Выборгскому району. Студентам светит до одного года лишения свободы за взятку, которая не превышает 10 тыс. рублей. Кроме этого, в отношении преподавателя также возбуждено дело. Он обвиняется в получении взятки.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РАНХиГС уволил преподавателя, отрицавшего Холокост.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взятки новости СПб студенты уголовное дело университет имени Макарова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские студенты предстанут перед судом за взятку преподавателю
В Москве ограничат движение и продажу алкоголя в центре из-за акций 31 января
Смольный выделил участок земли на строительство отеля за 1,1 млрд рублей
РАНХиГС уволил преподавателя, отрицавшего Холокост
Путин рассказал о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке
Собянин назвал число москвичей, переболевших Covid-19
Адвокат Ефремова рассказал об отношениях актера с женой
В петербургских школах могут открыть Советы отцов