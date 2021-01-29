Петербургский профессор, отрицавший Холокост, доставлен в больницу с приступом

В Северной столице госпитализировали в больницу с сердечным приступом преподавателя Владимира Матвеева, который ранее на вебинаре отрицал существование Холокоста.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Владимир Матвеев попал в больницу. У него случился сердечный приступ. На данный момент состояние мужчины неизвестно.

Напомним, что до этого в Владимир Матвеев выступил на вебинаре в Ленинградском институте развития образования, где в своей речи усомнился в существовании Холокоста. Он считает, что не никаких архивных данных об убийстве 6 млн человек в концлагерях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге решилась судьба преподавателя, который ранее выступил с отрицанием Холокоста. Руководство Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) уволило профессора Владимира Матвеева.