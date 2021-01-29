Стала известна общая задолженность россиян по ипотеке за 2020 год

Задолженность россиян по ипотечным кредитам выросла на 1,6% в декабре 2020 года. Общая сумма долгов составила рекордные 9 трлн рублей. В годовой динамике показатель увеличился на 21,4%.

Данные об этом появились в материалах Центрального банка России в пятницу, 29 января. Отмечается, что просроченная задолженность достигла в 2020 году пика в декабре, – она составила 72 млрд рублей. В апреле сумма была 64,4 млрд рублей. На данный момент просроченная задолженность составляет 0,8%.

Кроме этого, рекордный показатель замечен и в выданных кредитах. Так только за декабрь цифра увеличилась на 14%, что составило 560,1 млрд рублей. Средняя ставка – 7,36% годовых.

Чаще всего ипотеку в минувшем году брали жители Московского региона и Воронежской, Тульской, Белгородской, Тверской, Калужской областей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что реальные доходы россиян за 2020 год упали на 3,5%.