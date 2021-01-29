Реальные доходы россиян за 2020 год упали на 3,5%

Специалисты Росстата оценили падение реальных доходов россиян в прошлом году в 3,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют материалы ведомства.

По данным экспертов, только в четвертом квартале минувшего года доходы снизились на 1,7% в годовом выражении.

Кроме этого, Росстат улучшил оценку роста реальных располагаемых доходов за первый квартал. Показатель увеличился с 0,7% до 1%. Однако второй и третий квартал показали падение, – цифра уменьшилась с 7,9% до 5,3%.

До этого эксперты предлагали материалы, в которых указывались немного другие показатели за второй и третий кварталы, – падение составляло 8,4% и 4,8% соответственно.

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