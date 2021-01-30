В Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 30 января дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают площадь Александра Невского, Малоохтинский проспект, набережную Обводного канала, Турбинную улицу, 1-й линию В.О., Биржевую площадь, Невский проспект, Садовую улицу, Александровский парк и другие места.

Также спецтехника замечена на проспекте Медиков, Балтийской улице, Смольной набережной, проспекте Королева, Софийской улице, в Ковенском переулке, у Гостиного двора и на проспекте Юрия Гагарина.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.