Мурашко заявил о возможном спаде пандемии коронавируса после марта

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заметный спад заболеваемости коронавируса в России может произойти после марта.
По его словам, февраль и март станут переломными моментами в развитии пандемии, а потом коронавирус может начать отступать, сообщает «Интерфакс».
«Думаю, февраль-март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — заявил он.
С начала пандемии в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на заметное снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге, жителям города рано расслабляться. При возвращении вузов на очное обучение новые вспышки могут возникнуть из-за студентов, которые вернутся в город.