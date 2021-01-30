Мурашко заявил о возможном спаде пандемии коронавируса после марта

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заметный спад заболеваемости коронавируса в России может произойти после марта.

По его словам, февраль и март станут переломными моментами в развитии пандемии, а потом коронавирус может начать отступать, сообщает «Интерфакс».

«Думаю, февраль-март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — заявил он.

С начала пандемии в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на заметное снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге, жителям города рано расслабляться. При возвращении вузов на очное обучение новые вспышки могут возникнуть из-за студентов, которые вернутся в город.