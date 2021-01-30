Спасатели тушили горящий дом в Пятиречье

Спасатели тушили горящий дом в Пятиречье
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 30 января в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Пятиречье в Запорожском сельском поселении загорелся жилой дом, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило около 00:40 часов. Пламя охватило обстановку в доме на общей площади 48 кв. метров. Справиться с огнем удалось к 3:40.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.

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