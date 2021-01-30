На Невельской улице 14 спасателей тушили здание автосервиса

В Кировском районе Петербурга сегодня утром загорелось здание автосервиса. На тушение пожара потребовалось почти полтора часа.

Возгорание случилось в субботу, 30 января, на Невельской улице, 13. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около 6:29. К месту происшествия оперативно выехали 14 сотрудников части на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь охватил одноэтажный кирпичный дом размером 20х30 метров, в котором располагается шиномонтажная мастерская. Горела обстановка на площади 20 «квадратов».

К 7:48 спасатели полностью потушили пламя. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили горящий дом в Пятиречье.