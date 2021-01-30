Сотрудник службы безопасности задержан за разбойное нападение на петербуржца

В Красногвардейском районе Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину.

Преступный инцидент произошел 23 января в помещении алкомаркета по проспекту Энергетиков. В отдел полиции потерпевший обратился спустя два дня. Мужчина рассказал, что двое неизвестных заявили, что он подозревается в хищении дорогого алкоголя. После его ударили по лицу, завели в подсобное помещение и потребовали передать 10 тыс. рублей, угрожая избиением.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, мужчина передал злоумышленникам 5 тыс. рублей, а затем перевел еще 4 200 рублей.

В пятницу, 29 января, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Владимирской области, работающий сотрудником службы безопасности коммерческой организации. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяные петербуржцы избили охранника «Пятерочки» ради сладостей и коктейлей.