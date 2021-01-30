Власти Петербурга разрешили барам и ресторанам работать круглосуточно

Ранее кафе и рестораны могли работать только с 6 до 23 часов. Фото: pixabay

Ранее кафе и рестораны могли работать только с 6 до 23 часов. Фото: pixabay

Смольный объявил о снятии ряда ограничений, которые были введены в Петербурге из-за пандемии коронавируса. В частности, снова разрешается круглосуточная работа заведений общепита, в том числе расположенного в торговых центрах.

Снятие ограничений не касается фуд-кортов. Напомним, ранее кафе и рестораны могли работать только с 6 до 23 часов.

Кроме того, наполняемость залов в кинотеатрах, цирке и концертных площадок увеличили до 50%. То же касается спортивных мероприятий, но общее количество зрителей не должно превышать 1,5 тысячи человек.

Также открыт доступ в океанариумы, музеи, выставки, ледовые катки.

При этом до 15 мая продлили сразу несколько ограничений. Организованные группы детей до 16 лет не смогут ходить в театры и цирк, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек должно быть согласовано с властями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе смогут круглосуточно работать все предприятия общественного питания, в том числе расположенные в торговых центрах. При этом фуд-корты и фуд-плейсы остаются под запретом.