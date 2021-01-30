Петербуржцы жалуются на сбои в работе МТС

О сбоях больше всего сообщают из Петербурга. Фото: pixabay

О сбоях больше всего сообщают из Петербурга. Фото: pixabay

Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного оператора МТС 30 января.

Так, большая часть жалоб поступает из Петербурга, Москвы, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего неполадки популярных интернет-ресурсов, больше всего пользователи жалуются на проблемы с мобильной связью (69% сообщений), мобильным интернетом (19%), а также широкополосным интернетом (11%).

Сбои начались после 11:00 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 14 января в работе «ВКонтакте» был зафиксирован сбой. Больше всего жалоб поступило из Москвы