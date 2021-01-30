На Комсомола после аварии «встали» трамваи

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Движение остановилось из-за двух легковых автомобилей.

В Калининском районе сегодня, 30 января, произошла авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Комсомола у дома номер 41. Там столкнулись «Форд Фокус» и каршеринговый автомобиль. Свидетели уверяют, что легковушки мешают проезду трамваев, поэтому они «встали» в обе стороны. Виновники затора ожидают приезда сотрудников ГАИ.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киевское шоссе встало из-за массового ДТП с автобусом. На кадрах видно, что участниками аварии стали три легковых автомобиля и автобус.