В воскресенье в Петербурге ожидается снег и -4 градуса

Жителям Северной столицы стоит приготовиться к возвращению зимней погоды — уже с завтрашнего дня температура за окном начнет опускаться.

В частности, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 31 января, ночная температура воздуха в Северной столице составит -3…-5 градусов. В дневное время столбики термометра опустятся до -2…-4 градусов. Кроме того, в течение дня возможен небольшой снег.

Ночью будет дуть слабый переменный ветер, днем установится юго-западное направление. Из-за перепада температур на дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что является пониженным значением, и в течение дня не будет существенно меняться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие погодные условия ждут жителей Санкт-Петербурга в последний месяц зимы.