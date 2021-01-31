Фоторепортаж Gazeta.SPb: задержания и перекрытие улиц на незаконной акции в Петербурге

В Северной столице завершился несогласованный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие смогли пройти от Пионерской площади к ЗакСу, однако не обошлось без задержаний и попыток прорваться через полицию к Невскому проспекту.

Протестная незаконная акция началась днем в воскресенье, 31 января. При этом полицейские еще с утра перекрыли центр города. Так появились ограждения на улице Восстания и Невском проспекте. Кроме этого, метрополитен объявил о закрытии станций «Чернышевская» и «Невский проспект» на вход и выход по «техническим причинам».

В результате протестующие собрались на Пионерской площади. За полтора часа на незаконном митинге собралось несколько тысяч человек. Правоохранительные органы задерживали протестующих с плакатами и тех, кто провоцировал, а также выкрикивал различные лозунги. Также появлялась информация о применение силовиками светошумовых гранат.

В итоге, несанкционированный митинг завершился в 16:00 после массовых задержаний. Среди известных личностей в автозак отправились рэпер Оксимирон и петербургский фотограф Тимур Хаджибеков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи петербуржцев задержали на незаконной акции.