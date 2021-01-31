На станции Шевелево загорелся частный дом

В Выборгском районе Ленинградской области загорелся частный дом. Пожар тушили восемь спасателей.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 31 января, на железнодорожной станции Шевелево в СНТ Татьяна. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около 00:25 часов, сотрудники выехали к полыхающей постройке на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило обстановку в частном доме на общей площади 4 квадратных метра. Пламя ликвидировали к 1:43.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной пожар в квартире в Кингисеппе тушили 12 спасателей.