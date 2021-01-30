Ночной пожар в квартире в Кингисеппе тушили 12 спасателей

Информации о пострадавших не поступало. Фото: архив МЧС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: архив МЧС

В ночь на 30 января в городе Кингисеппе в Ленобласти произошел пожар. Возгорание произошло в квартире на улице Воровского.

Пламя распространилось на общей площади 10 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 3:52. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.