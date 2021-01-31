«Невский проспект» и еще одну станцию закрыли на вход и выход

В воскресенье, 31 января, в 10 часов утра по техническим причинам станцию метро «Чернышевская» закрыли на вход и выход, поезда проследуют станцию без остановки, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Сообщается также, что закрыли вестибюли станции «Невский проспект-1,2». Вход и выход пассажиров осуществляется через станцию метро «Гостиный двор».

Напомним, сегодня в многих городах России, в том числе и Петербурге пройдут несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Улицы в центре Северной столицы перекрыты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ограничения были введены около 9 утра. В городе уже начали собираться крупные пробки. Петербуржцы отмечают в соцсетях, что в центре города замечены ограждения и представители правопорядка.