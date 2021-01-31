Появились подробности контракта Месси с «Барселоной»

Появились подробности контракта Месси с «Барселоной»
Футболист Лионель Месси. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Появились подробности контракта нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной», который был подписан в 2017 году.

Как пишет El Mundo, за четыре года действия соглашения футболист получит 555 млн евро.

Кроме того, 115 млн евро было выплачено в качестве подъемных, 78 млн евро — бонусы за лояльность. Срок действия контракта Месси с каталонским клубом истекает 30 июня в этом году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Лионель Месси ответил на сообщение от московского «Спартака». Представители клуба написали игроку в Instagram-аккаунте и получили однозначный ответ. Об этом сообщает пресс-служба команды. Видимо, Месси не хочет иметь ничего общего с российским клубом и даже не стал выслушивать предложение.

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