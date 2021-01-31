ФБК просит Байдена ввести санкции против лиц из окружения Путина

Ограничительные меры просят принять в отношении 35 россиян.
Фонд борьбы с коррупцией обратился к президенту США Дж Байдену с просьбой ввести санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину людей. Об этом сегодня, 31 января, сообщает CNN.
Исполнительный директор фонда Владимир Ашурков направил письмо главе Америки, в котором призвал принять ограничительные меры в отношении 35 высокопоставленных россиян. Среди них бизнесмен Роман Абрамович, глава Минздрава Михаил Мурашко и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что список был составлен еще до ареста Навального. Напоминаем, что сторонники оппозиционера устроили несанкционированные митинги по всей России в его поддержку. В Петербурге задержаны более 30 человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве массово задерживают сторонников Навального.