У «Матросской тишины», где сидит Навальный, собрались полицейские

У &#171;Матросской тишины&#187;, где сидит Навальный, собрались полицейские
Сторонники Навального из Москвы движутся к "Матросской тишине". Фото: скриншот Twitter

Участники несогласованной протестной акции движутся в сторону здания изолятора.

В Москве сегодня, 31 января, проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас он находится под арестом в следственном изоляторе № 1 Федеральной службы исполнения наказаний, который чаще всего называют «Матросской тишиной». Блогер Илья Варламов в своем Telegram-канале сообщает, что у изолятора наблюдается скопление сотрудников правоохранительных органов.

Судя по всему, силовики готовятся встречать протестующих, конечной целью которых и является «Матросская тишина». Сторонники Навального тем временем движутся к месту назначения пешком – многие станции столичного метро закрыты из-за проведения акции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве массово задерживают сторонников Навального. На данный момент известно о задержании более сотни протестующих.

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