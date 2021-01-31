Петербуржцев, которые не попадут в Эрмитаж сегодня, пустят в музей в любой другой день

Жители и гости Петербурга, которые планировали сегодня сходить в Главный музейный комплекс и Главный штаб Эрмитажа, но не попадают туда, смогут прийти по этим же билетам в любой другой день.
Об этом стало известно сегодня, 31 января. Государственный Эрмитаж предложил опоздавшим на сеансы в воскресенье посетителям воспользоваться билетами в другие дни.
«Учитывая сложности передвижения, просим опаздывающих на сеансы не волноваться – их будут пропускать в музей», — написали в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, сегодня в Северной столице продолжается несогласованный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие устроили массовую прогулку по городу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж вернет деньги за отмененные экскурсии в 2020 году.