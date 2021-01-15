Эрмитаж вернет деньги за отмененные экскурсии в 2020 году

Петербургский музей Эрмитаж готов вернуть деньги тем, кто не смог отходить на экскурсии по абонементам в 2020 году.

Информация о возврате средств появилась сегодня, 15 января на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что за возвратом денег могут обратиться те, кто не смог посетить музей из-за закрытия его в период с 17 марта по 14 июля 2020 года. Отметим, что данная опция доступна владельцам абонементов.

Напомним, что Эрмитаж прекратил прием гостей и жителей города в связи с пандемией коронавируса. В Петербурге были закрыты все массовые мероприятия, в том числе посещения музеев.

Для того, чтобы обеспечить возврат средств необходимо при себе иметь неповрежденный бланк абонемента и по возможности кассовый чек на его покупку. Также стоит не забыть взять с собой паспорт и банковскую карту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коллекционер заявил о выставлении подделок в Эрмитаже на выставке Фаберже.