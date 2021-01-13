Коллекционер заявил, что в Эрмитаже выставляют подделки на выставке Фаберже

Коллекционер заявил, что в Эрмитаже выставляют подделки на выставке Фаберже
В Эрмитаже не собираются отвечать на нападки. Фото: Baltphoto

Он убежден, что далеко не все экспонаты подлинные.

Коллекционер Андрей Ружников написал письмо, в котором обвинил Эрмитаж в обмане. Он убежден, что на выставке Фаберже далеко не все экспонаты являются подлинными. Свое послание мужчина адресовал директору музея Михаилу Пиотровскому. Оно опубликовано на сайте коллекционера.

Мужчина уверяет, что под видом произведений Фаберже посетителям выставки показывают «откровенные подделки». Он не понимает, почему рядом с искусными работами оказались «такие вульгарные недоделы».

Пиотровский уже прокомментировал обвинения, заявив, что не собирается отвечать на подобное «письмо». Напоминаем, что выставка работ Фаберже проходит в Эрмитаже с 24 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж в каникулы представит программы о Рождестве в Зимнем дворце в XVIII-XIX веках.

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