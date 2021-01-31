Месси скоро объявит об уходе из «Барселоны»

Нападающий Лионель Месси в ближайшие дни заявит об уходе из «Барселоны».

Как сообщает Caught Offside, это связано с тем, что в СМИ попали условия контракта футболиста с каталонским клубом.

По данным издания Don Balon, Месси пришёл в ярость из-за обнародования данных. Форвард предупреждал руководство, что если в СМИ окажется информация, которая может повредить ему или его семье, то он покинет команду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Лионель Месси ответил на сообщение от московского «Спартака». Представители клуба написали игроку в Instagram-аккаунте и получили однозначный ответ. Об этом сообщает пресс-служба команды. Видимо, Месси не хочет иметь ничего общего с российским клубом и даже не стал выслушивать предложение.