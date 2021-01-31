Россиянам рассказали, куда лучше всего вложить 100 тысяч рублей

Россиянам рассказали, куда лучше всего вложить 100 тысяч рублей
При вложении средств стоит учитывать несколько факторов. Фото: pixabay

Вложение 100 тыс. рублей зависит от нескольких факторов. Финансовый аналитик Анна Харченко рассказала о лучших способах выгодной реализации денег.

Об этом специалист поделилась в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 31 января. По словам Анны Харченко, при вложении стоит учитывать сроки размещения, ожидаемый доход и общее финансовое положение. А также нельзя забывать про отношение к рискам. Кроме этого, она добавила, что портфель инвестора формируется на каждый случай индивидуально.

Таким образом, для короткого срока и при низкой склонности к риску стоит выбрать ОФЗ. Это государственные облигации России. Вкладчик сможет их продать в любой момент, получив за это процент. Однако с вкладом так не получится.

Финансист считает, что корпоративные вклады могут обеспечить существенную доходность. При этом они имеют больше рисков. Тоже самое касается и вложений в акции российских компаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что реальные доходы россиян за 2020 год упали на 3,5%.

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акции вложения облигации ОФЗ


 

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