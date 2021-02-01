Первый день февраля в Ленобласти будет снежным

В Ленинградской области синоптики прогнозируют, что рабочая неделя в регионе начнется со снегопада.

Согласно данным специалистов из «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 1 февраля, жителей Ленобласти ждет облачная погода. В районах пройдет небольшой снег, местами осадки усилятся до умеренных.

Ветер подует с западных, юго-западных направлений. Этой ночью температура воздуха в 47 регионе опустилась до -5…-10 градусов. В некоторых районах похолодало до -13 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление меняться не будет. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ожидают осадки и -4 градуса в первый день февраля. Также будет ветер от 6 до 11 метров в секунду.