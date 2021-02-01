Скандинавская зима придет в Петербург в первый день февраля

Февраль и рабочая неделя в Петербурге начнутся с погоды, похожей на скандинавскую зиму. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик написал на своей странице в Facebook, что в понедельник, 1 февраля, погодные условия в Северной столице будет определять тыловая часть циклона, центр которой расположился над северо-восточной частью Европейской России. Благодаря стараниям циклона в Петербурге установится преимущественно облачная погода. Временами в городе будет идти снег.

Столбики термометров сегодня покажут от мину 1 до минус 3 градусов. В Ленинградской области будет немного холоднее — до минус 6 градусов. Скорость юго-западного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и достигнет 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области синоптики прогнозируют, что рабочая неделя в регионе начнется со снегопада.