Скандинавская зима придет в Петербург в первый день февраля

Скандинавская зима придет в Петербург в первый день февраля
Погода в Петербурге будет облачной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Февраль и рабочая неделя в Петербурге начнутся с погоды, похожей на скандинавскую зиму. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик написал на своей странице в Facebook, что в понедельник, 1 февраля, погодные условия в Северной столице будет определять тыловая часть циклона, центр которой расположился над северо-восточной частью Европейской России. Благодаря стараниям циклона в Петербурге установится преимущественно облачная погода. Временами в городе будет идти снег.

Столбики термометров сегодня покажут от мину 1 до минус 3 градусов. В Ленинградской области будет немного холоднее — до минус 6 градусов. Скорость юго-западного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и достигнет 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области синоптики прогнозируют, что рабочая неделя в регионе начнется со снегопада.

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