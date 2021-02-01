Жители Петербурга продолжают находить грибы в январе

Жители Петербурга продолжают находить грибы в январе
Найденные в Петербурге грибы. Фото: скриншот "Грибы и грибники СПб"

Грибной сезон в Петербурге и Ленобласти продолжается, несмотря на то, что за окном уже третий месяц зимы. Жительница города на Неве поделилась снимком найденных под снегом грибов в соцсетях.

Об этом сообщается в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте». Отметим, что зима в Северной столице находится в самом разгаре. Совсем недавно в городе прошли январские морозы, а сейчас лежит снег и температура воздуха показывает отрицательные температуры. Однако это не останавливает грибников. К примеру, 30 января жительница города нашла грибы в Выборгском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скандинавская зима придет в Петербург в первый день февраля. Благодаря стараниям циклона в Петербурге установится преимущественно облачная погода. Временами в городе будет идти снег.

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