Жительница Соснового Бора увидела в телефоне приятеля интимные фото своей 8-летней дочери

Около полуночи 31 января в отдел полиции по городу Сосновый Бор в Ленинградской области обратилась 28-летняя безработная, проживающая в одном из домов по проспекту Героев.

Женщина рассказала, что обнаружила в телефоне своего знакомого, 34-летнего гражданина Таджикистана, проживающего на Набережной улице, интимные фотографии. Заявительницу повергло в шок то, что на снимках была запечатлена её 8-летняя дочь.

Вероятно, в этот момент приятель женщины находился у нее дома, поскольку уже спустя 50 минут стражи правопорядка задержали иностранца по горячим следам по тому же адресу, где проживает пострадавшая с дочерью. Его поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 8-летняя девочка стала жертвой насильника.