Катастрофы, вакцина от рака и упадок США: какие предсказания Ванги еще могут сбыться

Болгарская предсказательница Ванга умерла еще в 1996-м году, но оставила после себя предсказаний на много лет вперед. Есть пророчества и на 2021-й год. Отметим, что она предсказывала «чуму» в 2020-м году, который в результате ознаменовался пандемией коронавируса.

Судя по предсказаниям Ванги, 2021-й год готовит человечеству новые испытания. Новый год может быть годом природных катаклизмов. Среди стихийных бедствий, предсказанных Вангой на 2021-й год, — землетрясения и потопы. При этом, по пророчеству Ванги, Россию природные потрясения обойдут стороной.

Наступивший год будет, по предсказаниям, непростым для США. Прорицательница полагала, что страну ждет упадок. Примечательно, что Ванга утверждала, что место лидера займет «красный дракон», которого все время ассоциировали с Китаем.

Позже появилось мнение, что речь шла о России, поскольку банкнота в пять тысяч российских рублей – красного цвета. Кроме того, сама Ванга верила в то, что Россия будет играть важную роль на мировой политической арене.

Болгарка отмечала, что XXI век будет ознаменован и обострением религиозного конфликта в Европе. По ее предсказанию, в 2021-м году Европе стоит готовиться к военному вторжению мусульман.

Отметим, что религиозный конфликт в Европе, действительно, обострился. В 2020-м году он вышел на новый уровень после того, как под Парижем был обезглавлен учитель, который демонстрировал на одном из уроков карикатуры на мусульман. После этого Европу потрясли еще несколько нападений, в том числе у церквей.

Еще одно предсказание Ванги, которое мало может порадовать жителей России, касается демографического кризиса.

Есть и обнадеживающие предсказания – изобретение лекарства от рака. По предсказанию Ванги, медики найдут новый способ лечения этого заболевания.

К слову, в прошлом году в России прошли доклинические испытания вируса для терапии рака. Он был создан на основе оспы. Такой вирус, как считают ученые, находит опухолевую клетку в организме, заражает ее и начинает размножаться. В результате вирус производит белки, которые убивают раковые клетки. При этом он не трогает другие клетки.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о фильме «Заражение», который «предсказал» коронавирус.