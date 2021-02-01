В Адмиралтействе открыли домовой храм

В Адмиралтействе открыли домовой храм
В Адмиралтействе открыли отреставрированный храм. Фото: Baltphoto

Храм является объектом исторического наследия.

Сегодня, 1 февраля, состоялось открытие и освещение отреставрированного домового храма во имя Святителя Спиридона Тримифунтского в здании Главного Адмиралтейства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов, который присутствовал на мероприятии, отметил, что власти стараются бережно относиться к историческому наследию.

Напоминаем, что храм в здании Адмиралтейства был построен в 1821 году, в 1858 году ему присвоили статус собора. В период с 1920 год по 2013 год храм был закрыт. В 2019 году было принято решение о реставрации здания, инициатором стал главком ВМФ России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Адмиралтейском районе отреставрируют исторические здания медучреждений. Губернатор отметил, что медики должны работать в комфортных условиях, поэтому объектам нужен ремонт.

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