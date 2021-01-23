В Адмиралтейском районе отреставрируют исторические здания медучреждений

Губернатор отметил, что медики должны работать в комфортных условиях, поэтому объектам нужен ремонт.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 23 января, побывал в учреждениях здравоохранения Адмиралтейского района. Он отметил, что некоторые объекты нуждаются в реставрации и власти готовы выделить на это средства. Глава города убежден, что врачи должны трудиться в комфортных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в порядок приведут отделение «Скорой медицинской помощи» на Рижском проспекте, которое обслуживает две районные поликлиники. Также власти выделять деньги на восстановление фасада здания Городской поликлиники № 24.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти за 2,7 млн рублей отреставрируют Вечный огонь на Пискаревском кладбище.