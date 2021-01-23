Почти за 2,7 млн рублей отреставрируют Вечный огонь на Пискаревском кладбище

Почти за 2,7 млн рублей отреставрируют Вечный огонь на Пискаревском кладбище
Вечный огонь ждут ремонтные работы. Фото: Baltphoto

В Петербурге пройдет реставрация символа Великой отечественной войны. Вечный огонь на Пискаревском кладбище получит обновление.

Данные об этом появились на сайте госзакупок. Согласно информации, размещенной на портале, аукцион на разработку проектной документации объявило Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пискаревское мемориальное кладбище».

Отмечается, что нужно провести реставрацию ограды, мемориального бассейна и подпорной стенки. Первоначально стоимость оценили в 2,7 млн рублей. Кроме этого, планируются работы по ремонту павильонов кладбища. Контракт по ним оценивается в 1,8 млн рублей.

Заявки на создание проекта принимаются до 12 февраля. Итоги конкурса будут озвучены 20 февраля. Работы по реставрацию планируют завершить к концу этого года, – 10 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вечный огонь на Марсовом поле потушил 9-летний мальчик, играя в снежки.

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