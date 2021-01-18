Вечный огонь на Марсовом поле потушил 9-летний мальчик, играя в снежки

Полицейские Северной столицы разыскивали вандалов, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле вечером воскресенье, 17 января.

Как выяснилось, виновником происшествия стал ученик одной из школ Центрального района, который гулял на Марсовом поле вместе с мамой. Женщина ненадолго отвлеклась и не заметила, когда её девятилетний сын, играя с друзьями в снежки, случайно попал в Вечный огонь, и тот погас.

После случившегося петербурженка обратилась за помощью к прохожему, однако он не знал, что делать в такой ситуации. Тогда женщина с ребенком попросту отправились домой. Утром 18 января, установив нарушителей, полицейские провели профилактическую беседу со школьником и его мамой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подростка, нарисовавшего свастику в вестибюле станции метро «Проспект Славы».